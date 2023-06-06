الشركسي: معسكرات الهجرة تمتد من الجنوب حتى الشمال.. ولا تقتصر على الميلشيات

قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي بليبيا، إن معسكرات الهجرة تمتد من الجنوب حتى الشمال، وهي عبارة عن مساكن آنية يباع فيها المهاجر للمعسكر الذي يليه حتى يصل لهدفه وهو الشواطئ الأوروبية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن “بؤر التهريب منها “بؤر منبع” وأخرى عبور، ولكن لا يمكن اعتبار منطقة واحدة أو مدينة واحدة هي المركز لهذه الظاهرة المرعبة”.
ولفت إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على الميلشيات، وأن هناك شخصيات نافذة في الدولة متورطة في هذه العمليات، في مناصب عدة. على حد قوله.
وتابع: “ملف الهجرة لم يجد الأداة التنفيذية التي يمكنها بالفعل العمل على إنهاء هذه الظاهرة بعيداً عن الاستغلال والتكييف السياسي لها، كذلك بعض الدول الأوروبية تصرفت بشكل غير مهني، عندما تواصلت مباشرة مع قادةً عمليات التهريب، وقامت بدعمهم مالياً عبر أجهزة مخابرتها، ظنّا منها أنّها قد تُنهي هذه الظاهرة”. وفقا لقوله.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية قامت بـ” دعم المليشيات وتقويتهم حتى أصبحوا رؤساء لمافيات منظمة، وليس مليشيات فوضوية فقط وراكموا أموال هائلة”.
وأشار إلى رفض الليبيين أي عملية توطين للمهاجرين، وأي مسار يهدف إلى هذه العملية.
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