الشركسي: معسكرات الهجرة تمتد من الجنوب حتى الشمال.. ولا تقتصر على الميلشيات

قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي بليبيا، إن معسكرات الهجرة تمتد من الجنوب حتى الشمال، وهي عبارة عن مساكن آنية يباع فيها المهاجر للمعسكر الذي يليه حتى يصل لهدفه وهو الشواطئ الأوروبية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “بؤر التهريب منها “بؤر منبع” وأخرى عبور، ولكن لا يمكن اعتبار منطقة واحدة أو مدينة واحدة هي المركز لهذه الظاهرة المرعبة”.

ولفت إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على الميلشيات، وأن هناك شخصيات نافذة في الدولة متورطة في هذه العمليات، في مناصب عدة. على حد قوله.