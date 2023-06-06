اللجنة العليا للمؤتمر العلمي تعقد إجتماعها الأول

الوطن -رصد

عقدت اللجنة العليا للمؤتمر العلمي المكلفة من وزير التعليم التقني والفني بالقرار رقم (331) لسنة 2023 اجتماعها الاول اليوم الأحد، وذلك لعرض المقترح بإعداد وتنظيم المؤتمر العلمي المزمع إقامته نهاية العام الجاري.

حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة العليا للمؤتمر وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير، “الفرجاني أحمد “ وأعضاء اللجنة العليا “سالم الشايبي” جوهر الهمالي”

وخصص الإجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، تحديد موعد ومكان استضافت المؤتمر والمستهدفون بالمشاركة، كما كلف أعضاء اللجنة العليا على إعداد المحاور والمواقيت العلمية للمؤتمر، والتواصل مع عدد من المختصين للإستفادة منهم في اللجنتي العلمية والتحضيرية واللجان الفنية الأخرى لنجاح أعمال الموتمر.