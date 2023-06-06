وزارة الصحة تعقد دورات تدريبية مكثفة بالمستشفيات والمراكز الصحية

الوطن|متابعات

شهدت المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الصحية بمدن ومناطق المنطقة الشرقية والجنوبية خلال الأيام الماضية إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة استهدفت الأطقم الطبية والطبية المساعدة والفنيين والإداريين للرفع من كفاءتهم وذلك لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحةبالحكومة الليبية، للنهوض بالقطاع الصحي التي تم بناءها على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تحرص على الرفع من كفاءة العناصر العاملة في قطاع الصحة بجميع مستوياتهم وتخصصاتهم لتحقيق الأهداف الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية، والتركيز على الاستثمار بشكل كبير في الموارد البشرية.

بدورهم أشراف اخصائيين في عدة تخصصات طبية، على الدورات التدريبية وورش العمل، شملت الجراحة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والقلب والعظام والأسنان وغيرها من التخصصات الطبية.