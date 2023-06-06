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مذيع بقناة التناصح: كل طريقة تكبح المداخلة مطلوبة عندنا فشرهم لا يقل عن داعش

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عبدو القن، المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن كل طريقة تكبح من وصفهم بـ«المداخلة»، مطلوبة عندهم، زاعما أن شرهم لا يقل عن داعش، بحسب وصفه.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “لازم يعرف كل متسعود سواء المتعصبين لشيوخ آل سعود أو المتعصب لشيوخ الأردن ويضرب عليهم حتى الضرب أن كل طريقة تكبح جماح المداخلة والمداخلة «ب» فهي عندنا مطلوبة”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “شر المداخلة لا يقل عن شر داعش، ويا ريت يتم توجيه النصح لهم هم لا نحن، فهم أوّل من بدأ وتعدّى وظلم، ولو متقدرش تنصحهم فعلى الأقل مترقدش قدامنا بالعرض، وياريت يفهموا الكلام هذا المداخلة «ب» خصوصاً”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

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