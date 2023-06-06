أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس للمرة الرابعة على التوالي محاكمة القيادي بالنظام السابق “عبد الله السنوسي” إلى 17 يوليو المقبل.

وفي تعليقه على التأجيل، قال أحمد نشاد محامي الدفاع عن “عبد الله السنوسي” إن أسباب التأجيل هي عدم مثول موكله أمام هيئة المحكمة، متهما السلطة التنفيذية بتغييب موكله.

وأوضح نشاد للأحرار أن عضو النيابة ذكر في الجلسة أنه خاطب رسميا الجهات الأمنية التي تحتجز السنوسي بضرورة جلبه ومثوله للمحكمة، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع الآن على النائب العام بصفته مسؤولا عن الدعوى العمومية ومسؤولا عن تنفيذ قرار المحكمة.

وأضاف نشاد أن السنوسي يواجه اتهامات متعلقة بأحداث جرت إبان ثورة فبراير عام 2011, مؤكدا استعداد فريق الدفاع للرد على جميع هذه التهم والقيام بمرافعة رسمية، مشيرا إلى أن هذا يشترط حضور السنوسي لجلسة المحاكمة.

وأشار نشاد إلى زيارة عائلة السنوسي وزوجته له في السجن الأسبوع الماضي، وجرى تبليغه رسميا بوفاة نجله، وتقديم التعازي له، بحسب تعبيره.

ويواجه ” عبد الله السنوسي” القابع في السجن عدة اتهامات، أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وهو المدان الأول بالوقوف وراء مذبحة سجن أبوسليم عام 1996.

وغادر “السنوسي” ليبيا بعد سقوط نظام “القذافي”، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزورًا.

وصدر حكم بالإعدام بحق “السنوسي” عام 2015 في قضية مذبحة أبوسليم، إلا أن المحكمة قضت نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في القضية، قبل نقض المحكمة العليا الحكم وإعادة المحاكمة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post لعدم مثوله أمام القضاة.. تأجيل محاكمة “عبد الله السنوسي” للمرة الرابعة appeared first on ليبيا الأحرار.

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