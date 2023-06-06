النيابة العامة الليبية: إنشاء قوة أمنية لضبط مرتكبي الانتهاكات في الزاوية

اتفق النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، على إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، حيال الانتهاكات التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن النائب العام اجتمع الإثنين مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بحضور بعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها في أوقات تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية.

وتطرق الاجتماع إلى ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات والنتائج المترتبة عنها، حيث انتهى المجتمعون إلى تقرير إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، بمراعاة مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام، وذلك لإنصاف ضحايا الجرائم، وإنفاذ القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الغائبين عن الإجراءات.