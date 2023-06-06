مصادر إعلامية: الدبيبة يزور روما الأربعاء

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، العاصمة الإيطالية روما يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، حسبما ذكرت مصادر ليبية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكان الدبيبة قد أعلن عن زيارته لإيطاليا من خلال التحدث بالجناح الإيطالي في معرض “ليبيا بيلد”، أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال إفريقيا، والذي توقف من 2014 إلى 2021 إثر أحداث الحرب في ليبيا ، لكن أعيد افتتاحه في 22 مايو الماضي.

وفي حديث مع رومانو باروتسي ، مدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قال الدبيبة “الشهر القادم سآتي إلى روما”.