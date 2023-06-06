أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الثلاثاء 06 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 06 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الطقس متقلب مع سقوط أمطار رعدية نهار اليوم على مناطق متفرقة من الشمال الغربي وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء اليوم.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:سقوط أمطار هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية خاصة المناطق من طرابلس إلى مصراته، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع بداية من مساء اليوم.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، تكون نشطة على سرت هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-26)مْ على معظم المناطق الساحلية، ومابين (27-33)مْ على سرت والدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (32-36)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ ، ولاتتجاوز (34)مْ على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً قد يصحبها خلايا رعدية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (42-45)مْ، وتسجل ترجع طفيف بداية من يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).