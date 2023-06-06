الرفادي: نرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات رئاسية

أعلن رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، عبد الله الرفادي، رفضه المطلق لمخرجات لجنة 6+6، مدعيا أن ذلك يرجع إلى انبثاقها من إجراءات غير دستورية مطعون في سلامتها من شريحة كبيرة من أعضاء مجلسي النواب والدولة ومرفوضة من السواد الأعظم للشعب الليبي وقواه السياسية، بحسب زعمه.

وقال الرفادي في تصريحات صحفية: “الحزب يرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات رئاسية دون ضمانات دستورية خاصة إذا كانت مفصلة على أشخاص بعينهم، مخالفة لكل الدساتير التي لا تجيز ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للقضاء”، وفقا لقوله.

وأضاف “عدم وضوح الشروط والرضوخ للإرادة الإقليمية، لن يؤدي إلى تحقيق انتخابات تسفر عن تحقيق استقرار ليبيا والانتقال الديمقراطي السلس للسلطة”، على حد وصفه.