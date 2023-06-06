وزير الصحة يعلن إطلاق مبادرة الطبيب الليبي

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح عن إطلاق مبادرة الطبيب الليبي لتقديم الخدمات الصحية للمواطن في كافة ربوع ليبيا بداية بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية إلى إجراء أدق العمليات الطبية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء في افتتاح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية والاستشفاء في دورته الـ15 على أرض معرض طرابلس الدولي.

ويشارك في الملتقى والمعرض أكثر من 100 شركة محلية ودولية من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية، والاستشفاء من مستشفيات طبية، ومصحات طبية، وصولا لشركات تصنيع واستيراد، وتوريد المعدات والمستلزمات، والأدوية الطبية في ليبيا وخارجها.

ويقدم خلال المعرض عديد الخدمات والنشاطات منها؛ ورش العمل، المحاضرات، والمؤتمرات التي تقام لأول مرة على هامش هذا الملتقى الذي يستمر إلى يوم 8 من الشهر يونيو الجاري.

يذكر أن حفل الافتتاح حضره عدد من سفراء دول العالم ووزراء ووكلاء بحكومة الوحدة الوطنية وعديد من المهتمين والزوار .