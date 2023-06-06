ليبيا.. طقس متقلب وسقوط أمطار رعدية على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتأثر مناطق متفرقة في الشمال الغربي بطقس متقلب، مع سقوط أمطار رعدية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا من مساء اليوم الثلاثاء.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و43 درجة مئوية.

وتشهد مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية خاصة المناطق من طرابلس إلى مصراتة، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع بداية من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 27 و33 درجة مئوية على سرت والدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خصوصا غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 32 و36 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا قد يصحبها خلايا رعدية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل ترجعا طفيفا بداية من الغد.