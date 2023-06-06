“أبو جناح” يشارك في افتتاح ملتقى ومعرض الرعاية الصحية والاستشفاء بطرابلس

الوطن/متابعات

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بالحكومة المنتهية رمضان أبوجناح في افتتاح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية والاستشفاء في دورته الـ15 على أرضية معرض طرابلس الدولي، وذلك بحضور عدد من وزراء ووكلاء الحكومة المنتهية، وكذلك عدد من سفراء الدول .

وأعلن أبو جناح في كلمة له عن إطلاق مبادرة الطبيب الليبي لتقديم الخدمات الصحية للمواطن في كافة ربوع البلاد، بدايةً بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية إلى إجراء أدق العمليات الطبية خلال ثلاثة الأشهر القادمة.

ويضم المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية، والاستشفاء من مستشفيات طبية، ومصحات طبية، وصولاً لشركات تصنيع واستيراد، وتوريد المعدات والمستلزمات، والأدوية الطبية في ليبيا وخارجها، كما يقدم العديد من الخدمات والنشاطات، منها ورش العمل، المحاضرات، والمؤتمرات التي تقام لأول مرة على هامش هذا الملتقى الذي يستمر إلى يوم 8 من الشهر يونيو الجاري.