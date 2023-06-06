ليبيا.. دبيبة يزور إيطاليا غدا

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، نقلا عن مصادر ليبية، عن إجراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، زيارة للعاصمة الإيطالية روما يومي 7 و8 يونيو الجاري.

وقالت الوكالة، إن دبيبة تحدث عن زيارته لروما من الجناح الإيطالي في معرض “ليبيا بيلد”، والذي افتُتح في 22 مايو الماضي، وهو أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال أفريقيا.

وقال دبيبة لمدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية رومانو باروتسي: “الشهر المقبل سآتي إلى روما”.

وفي 28 يناير الماضي، استقبل الدبيبة في العاصمة طرابلس، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، لمناقشة ملفات قطاع الطاقة وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتّجار بالبشر.