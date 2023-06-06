“الزادمة” يبحث مع مدير مديرية أمن سبها الأوضاع  الأمنية بالبلدية

الوطن/متابعات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية،”سالم الزادمة”مع مدير مديرية أمن سبها أسامة عويدان؛ لبحث الأوضاع الأمنية في البلدية، وسير الخطط والترتيبات الأمنية داخلها بما يضمن تعزيز الأمن وفرض قوة القانون.

واستعرض خلال الاجتماع آلية تأمين المدارس والمؤسسات التعليمية الواقعة داخل البلدية خلال فترة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وسير الخطة الأمنية الموضوعة لهذا الغرض، بالتنسيق مع مراقبة التربية والتعليم بالبلدية بما يعزز التواجد الأمني وتحقيق أمن المواطن.

واستمع الزادمة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بالمديرية، كذلك الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة، بما يحقق الأمن والاستقرار ببلدية سبها، مشيداً بالمجهودات التي تقوم بها المديرية وضباطها وأفرادها بكافة أقسامها وإداراتها، والدور الأمني والشرطي في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

وشدد على ضرورة وأهمية التنسيق الأمني بين كافة الوحدات والأقسام والإدارات ذات العلاقة؛ للحفاظ على أمن المواطن وسلامته.