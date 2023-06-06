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بحضور النمروش وأبوزريبة وبن رجب.. الاتفاق مع النائب العام على إنشاء قوة أمنية في الزاوية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروش؛ وآمر اللواء 52 محمود رجب،؛ وحسن أبوزريبة نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار؛ سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة  التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية؛ وملاحقة مرتكبيها في أوقات تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية.

وذكر حساب مكتب النائب العام على فيسبوك، أن الاجتماع تناول؛ تدليلات على ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات؛ والنتائج المترتبة عنها.

وانتهى الاجتماع إلى تقرير إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق؛ بمراعاة مخطط عملي يتم اتخاذ اجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.

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صحيفة الساعة 24

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