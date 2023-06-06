لجنة النقابات تلتقي أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 03) لسنة 2023

بنغازي 06 يونيو 2023 (وال) – التقت عضو لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب ”عائشة الطبلقي” أمس الإثنين بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مع أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 03) لسنة 2023م، بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك، أن اللقاء جرى خلاله مناقشة اللائحة التنفيذية لتنظيم آلية عمل النقابات العمالية والاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا. (وال _ بنغازي)

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