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لجنة النقابات تلتقي أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 03) لسنة 2023

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 06 يونيو 2023 (وال) – التقت عضو لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب ”عائشة الطبلقي” أمس الإثنين بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مع أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 03) لسنة 2023م، بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك، أن اللقاء جرى خلاله مناقشة اللائحة التنفيذية لتنظيم آلية عمل النقابات العمالية والاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا. (وال _ بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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