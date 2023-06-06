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يونيسيف: قلقون من عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، قلقها إزاء عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “نشعر بالقلق إزاء عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب، حيث تصنف ليبيا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث ندرة المياه”.

وأضافت “حان الوقت احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، لتطوير استراتيجية شاملة تخص المياه لمعالجة ندرتها، والاستثمار في الحلول المتجددة، والتعاون مع الشباب للتسريع من وتيرة العمل المناخي، وتقف يونيسيف وشركائها إلى جانب ليبيا والشباب في هذه الرحلة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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