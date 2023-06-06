العرفي: عدد مقاعد مجلسي النواب والأمة وتوزيعها ليس من اختصاص لجنة 6+6

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن اختصاص لجنة 6 + 6، ينحصر في مراجعة النقاط الخلافية وهي شروط ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والاتفاق حول جواز ترشحهم من عدمه.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “باقي المواد الأخرى الخاصة بعدد مقاعد أعضاء مجلسي النواب والأمة وتوزيعها جغرافيا ليس من اختصاص هذه اللجنة”.

وأضاف “اعتراض النواب على لجنة 6+6 ليس على الوصول في التوافق حول شروط الرئاسة، بل خوضها في تعديل المواد المتعلقة بمجلسي النواب والأمة، وتأجيل التوقيع على مخرجات لجنة 6+6 له دلالة على الاعتراض الذي أبداه أعضاء النواب”.