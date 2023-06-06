المقريف: حريصون على حصول التلاميذ الصم على تعليم مماثل لزملائهم

أكد وَزِير التَّربية والتَّعليم مُوسى المقريف حِرص الوِزارَة على أن يحصل التلامِيذ والتلاميذات الصم وضعاف السمع، على تعليم مماثل لِزملائهم في مدارس التَّعليم العام، سواء بِمتابعة الإشراف على سَير الاِمتحانات أو المناهج التَّعليمية.

تصريحات وزير التعليم جاءت خلال متابعته رفقة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لِصندوق التَّضامن الاِجتماعي مصطفى الجعيبي اليوم الثلاثاء سَير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، بِمركز الأمل للتَّعليم وتأهِيل الصم وضعاف السمع الذي يمتحن فيه 27 تلميذ وتلميذة

وأعرب الوزِير عن اِستعداد الوِزارَة للتَّعاون مع الهيئة العامة لِصندوق التَّضامن في سد اِحتياجات الصندوق للمُعلِّمين في مراكز تعليم الصم وضعاف السمع بالاِستفادة من فائِض ملاك المُعلِّمين بِالوزارة، بعد أخذهم دورات تأهِيلية للغة الإشارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم.

وَاطَّلع الوزير خِلال الجولة عَبر مُترجم الإشارة رئيس قِسم التأهيل والتَّعليم بإدارة شؤون الهيئة صالح فرحات، على آراء التلامٍيذ، والمُعلِّمين في الاِمتحانات، ووضوح الأسئلة، ومقارنتها بِالسنوات السابقة.

كَما تجول الوزِير ورئيس الهيئة على أقسام المركز، رفقه مُدير المركز ومنسق عام فئة الصم، ومدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة ضمَّت المكتبة، ومكتب التقويم والقياس، ومكتب لُغة الإشارة، ومكتب التخاطب، وعيوب النطق مستمعاً خِلالها على شروحات العامِلين بالمركز.