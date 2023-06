الصور: غياب التحاليل أضر بالأسواق وغالبية الموردين لا يقومون بالفحوصات المختبرية

قال النائب العام “الصديق الصور” إن هناك مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك نتيجة لغياب التحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من جودتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد ووكيل وزارة التخطيط ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ بحضور مديري نيابات النظام العام بطرابلس والخمس ومصراتة .

وأوضح “الصور” أن إجراءات التقصي أسفرت عن إثبات إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخالها، لافتا إلى أن تصرف الموردين في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية هو السمة الغالبة .

ودعا النائب العام إلى تعزيز عمل مراكز التحاليل؛ محملا الجهات الرقابية مسؤولية غياب دورها، لافتا إلى أهمية مراجعة وتحسين المواصفات القياسية المعمول بها.

المصدر: مكتب النائب العام

