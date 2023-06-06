منظمة يونيسيف تحذر من عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، من عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “نشعر بالقلق إزاء عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب، حيث تصنف ليبيا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث ندرة المياه”.

وأضافت: “حان الوقت احتفاءا باليوم العالمي للبيئة، لتطوير استراتيجية شاملة تخص المياه لمعالجة ندرتها، والاستثمار في الحلول المتجددة، والتعاون مع الشباب للتسريع من وتيرة العمل المناخي، وتقف يونيسيف وشركائها إلى جانب ليبيا والشباب في هذه الرحلة”.