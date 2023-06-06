أمينة المحجوب: ثابتون على موقفنا برفض فتح باب الترشح دون وجود معايير منطقية

علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب، على ما جاء في مخرجات بوزنيقة ونتائج حوار لجنة 6+6.

وقالت المحجوب، في تصريح صحفي، إن “المشري فاجأنا بالتماهي مع رغبات عقيلة في مبدأ إبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية”، لافتة إلى أنهم “ثابتون على موقفنا برفض فتح باب الترشح دون وجود معايير منطقية أسوة بدساتير العالم”.

وأَضافت “قدمت طعنا ضد التعديل الدستوري وسيحول للدائرة الدستورية للبت فيه”.

وعقبت أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي “سيصطدم بالطعون والرفض الواسع لنتائج 6+6″، مردفة أن ذلك الأمر “قد يجبره ذلك على البحث عن بدائل لإجراء الانتخابات”.

وختمت موضحة أنه “لا حل إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة المنتخبة”.