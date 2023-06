تحت شعار “بيئتنا بيتنا”.. حركة الكشاف تطلق حملة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

أطلقت مفوضيات الكشافة والمرشدات في مختلف مناطق ليبيا حملة تطوعية تحت شعار “بيئتنا_بيتنا”، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة .

وجاءت هذه الحملة بناء على المبادرة التي أطلقها قطاع “خدمة وتنمية المجتمع” على مستوى المفوضيات؛ والذي يهدف إلى حماية الأرض وإصلاحها من التلف.

وشاركت جميع حلقات المفوضيات في هذا العمل التطوعي للحدد من تلوث الشواطئ من المخلفات البلاستيكية الضارة بالطبيعة الموجودة في عدة أماكن حيوية مثل الشواطئ والحدائق العامة.

ويصادف الخامس من يونيو عام 2023 الذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة، بعد أن أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1972، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، وبقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أصبح اليوم العالمي للبيئة أحد أهم أكبر المنصات العالمية للتواصل البيئي.

المصدر: مفوضيات ليبيا للكشافة والمرشدات + قناة ليبيا الأحرار

