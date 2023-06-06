ليبيا.. عميد طبرق يؤكد إزالة بعض المباني المستخدمة في الهجرة غير الشرعية

قال عميد بلدية طبرق الليبية، فرج بوالخطابية، إنه تم إزالة عددا من المنازل والمباني المستخدمة في عمليات الهجرة غير الشرعية في المدينة.

وأضاف عميد بلدية طبرق، في تصريحات صحفية له، أن الحملة الأمنية التي انطلقت في البلدية، لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية، تمضي بخطى ثابتة، مشيرا إلى أنه تم إزالة الكثير من العشوائيات التي بنيت في أراضي وحدائق مخصصة للدولة.

كما أكد عميد بلدية طبرق أن هناك تعاون من المواطنين وترحيب كبير بالحملة الأمنية باعتبارها في صالح المدينة، موضحا أن بعض المواطنين هدموا مبانيهم العشوائية بأنفسهم وأكدوا دعم للحملة.