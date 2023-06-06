وزير الاقتصاد: حظر استيراد البضائع التي تحوي ألفاظ مخالفة للآداب العامة

أصدر وزير الاقتصاد محمد الحويج قرارا يقضي بحظر استيراد البضائع التي تحوي ألفاظ أو صور تخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي.

ونص القرار رقم 280 لسنة 2023 م على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ومنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني .

وبحسب القرار تتولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على أختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة .