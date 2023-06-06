شركة الكهرباء: تجديد محطة توليد غازية بمصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء الانتهاء من تجديد محطة 11/30 توليد الغازية كرزاز بمدينة مصراتة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن تجديد المحطة شمل تركيب خلايا 11/30 ك.ف نوع سيمنس وتركيب عدد ( 2 ) محول بعد إجراء الاختبارات التشغيلية للمحول رقم (2) جهد 30/220 ك.ف للربط مع محطة 11/30 الغازية وذلك بهدف تحسين الشبكة وتخفيف الأحمال على محطة 220 شرق مصراتة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي ضمن خطتها لتجديد وضعية محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية التي تشهد تزايدا مستمراً نتيجة للتوسع العمراني والصناعي .