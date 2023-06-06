وسائل إعلام: نجل حفتر يضغط على “عقيلة صالح” لعدم حضور مؤتمر إعلان مخرجات 6+6 ..لهذا السبب!

كشفت مصادر مطلعة بحسب منصة ليبيا برس الاخبارية عن ضغوط من بلقاسم خليفة حفتر على رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لعدم حضور مراسم الإعلان عن مخرجات اجتماعات لجنة “6+6” في مدينة بوزنيقة المغربية.

وبحسب المصادر فإن بلقاسم غير راضٍ عن شرط التنازل عن الجنسية، وطالب بتنازل الفائز عنها بعد شهرين من فوزه، وليس ما بين الجولة الأولى والثانية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن مراسم الإعلان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء على تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا في مؤتمر مشترك من المقرر أن يحضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وبحضور وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.