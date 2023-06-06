الدبيبة يصدر قرارًا بإنشاء جهاز عسكري يضم  المدنيين المسلحين من ثوار 17 فبراير

الوطن – رصد

قرر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وسيكون مقره في طرابلس.

وأضاف الدبيبة أن الجهاز يضم أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين.

ولفت أنه سيتم ندب أفراد القوى المساندة المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية للجهاز مشيرا أن الجهاز سيتولى المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية بالاضافة إلى حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.