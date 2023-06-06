الدبيبة ينشئ جهازًا عسكريًا للمحافظة على أهداف ثورة فبراير 

أصدر عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة، بتعيين المصراتي أحمد على خليل عيسى، رئيسا للجهاز، على أن يصبح ذلك الجهاز تابعًا لحكومته.

وجاء في نص القرار، أن ذلك الجهاز سوف يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وسيكون مقره في العاصمة طرابلس.

وأشار القرار، إلى الجهاز سيضم أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها، كما سيعمل على وضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معول.

وأردف القرار، أن الجهاز سيكون معنيًا بأفراد القوى المساندة؛ ثوار 17 فبراير. والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين، والمدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

ولفت القرار، إلى أن الجهاز سيتولى المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية.

وختم القرار موضحًا أن الجهاز سيتولى أيضًا حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.