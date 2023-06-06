أمن بنغازي: القبض على مروج مخدرات وبحوزته قطع حشيش

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على مروج مخدرات وبحوزته قطع كبيرة وأخرى صغيرة من مادة الحشيش.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي تلقوا معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج مادة الحشيش المخدرة عن طريق الاتصال بالهاتف وليس له مكان ثابت يتواجد به.

وخرج أعضاء التحريات إلى بعض الأماكن التي قام بتوزيع مادة الحشيش المخدر بها وتم استدراجه عن طريق أعضاء التحريات والقبض عليه على متن مركبة آلية نوع سامسونق بطريق البحر الصابري وضبط بحوزته 6 قطع كبيرة من مادة الحشيش وكذلك عدد 5 قطع بحجم أصبع اليد من مادة الحشيش ومبلغ مالي.

وجرى الانتقال بالمتهم إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.أ من مواليد 1991 واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.