الحويج يمنع استيراد الملابس المخالفة للآداب العامة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج قرارا بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.

ونصّ القرار في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الاسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني.

وأشار القرار في مادته الثانية على تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.