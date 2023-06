3 مذكرات تفاهم على طاولة الدبيبة وميلوني غدا الأربعاء

كشفت مصادر رفيعة لقناة ليبيا الأحرار عن أجندة لقاءات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع نظيرته الإيطالية “جورجيا ميلوني” خلال لقاء غد الأربعاء.

وقالت المصادر إن اللقاء سيشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين أهمها الربط الكهربائي واللي سيم توقيعه عبر الرئيسين.

كما ستوقع مذكرة بين وزيري الداخلية بشأن حماية الحدود والهجرة غير النظامية التي تنطلق عبر الموانئ الليبية إلى سواحل إيطاليا.

وذكر المصدر، أن اللقاء سيشهد توقيع اتفاقية ربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري، إضافة إلى اجتماع وزير المواصلات بـ:ائتلاف شركات أيناس” الإيطالية القائمة على مشروع مطار طرابلس الدولي.

وكانت مصادر، من بينها الناطق باسم حكومة الوحدة، ذكرت اعتزام الدبيبة زيارة إيطاليا الشهر المقبل، ردًّا على زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية طرابلس في 28 يناير الماضي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

