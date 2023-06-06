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“القطراني” يكرم البطلة الليبية في لعبة الدفاع عن النفس “الكاراتيه”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

كرم نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني، اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير الدفاع الدكتور حميد حومه، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي،  البطلة سالمة محمد مصطفى المعداني؛ لحصولها على الترتيب الأول والقلادة الذهبية في لعبة الدفاع عن النفس (الكاراتيه).

وقد حققت البطلة هذا الفوز بعد مشاركتها ببطولة البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بجمهورية تونس.

وأشاد القطراني بما أنجزته البطلة وتشريفها للبلاد ولكل الليبيين، مؤكداً بآن الحكومة الليبية تثمن هذا الإنجاز وتقدم الدعم لها ولكل الأبطالالليبيين الذين تفتخر بهم البلاد ورفعوا اسم ليبيا عاليًا بجميع مشاركاتهم في المحافل الرياضية العربية والدولية .

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الوطن الليبية

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