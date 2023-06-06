سفير السودان يقدم للمنفي إحاطة بشأن الأحداث في بلاده

قدم السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حول الأحداث التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن سفير السودان أشاد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بكلمة المنفي خلال القمة العربية الأخيرة المُنعقدة في مدينة جدة بالسعودية التي أشاد فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها.