“النمروش” يدعو المواطنين للابتعاد عن أوكار الجريمة والمخدرات وتخزين الوقود

الوطن – رصد

دعا آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش المواطنين إلى الابتعاد عن أوكار الجريمة وبيع المخدرات وأماكن تخزين الوقود لاعتبارها أهدافا عسكرية مشروعة.

وقال النمروش في بيان اليوم “حرصا منا على سلامة المواطنين تلفت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي عناية السادة المواطنين في بلديات الساحل الغربي بضرورة الابتعاد عن أوكار الجريمة وأماكن بيع وتخزين الوقود خارج سلطة الدولة وكذلك أماكن بيع المخدرات وذلك لاعتبارها أهداف عسكرية مشروعة من لحظة نشر هذا البلاغ الهام”.