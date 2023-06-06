الغاوي من نيروبي: حكومة الدبيبة لديها إرادة لإعادة الإعمار والتنمية

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “أبوبكر الغاوي”، رفقة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير “محمد الشريف أحمد”، في اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.

وحسب بيان للوزارة، فقد وجه “الغاوي” بالشكر للرئيس الكيني والحكومة الكينية، على حسن الضيافة، والجهد المتميز في تنظيم الجلسة الثانية للجمعية العمومية لموئل الأمم المتحدة.

وألقى “الغاوي” كلمة أكّد من خلالها على إرادة الدولة الليبية لإعادة الإعمار والتنمية وعودة الحياة عبر مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بهدف استكمال المشروعات التنموية بعد توقفها لأكثر من عشرة سنوات.

وأضاف، أن وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى تحقيق مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.