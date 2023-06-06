الدبيبة يصدر قرارا بإنشاء جهاز أمني جديد ويحدد اختصاصاته

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإنشاء جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتولى حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار ليبيا وأمنها القومي.

وينص القرار رقم 313 لسنة 2023 على أن الجهاز يختص بالمحافظة على أهداف 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها في الدولة الليبية ومساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والاستراتيجية.

كما يعنى الجهاز بمساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقار البعثات الدبلوماسية والمساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ والمساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.

وبموجب القرار يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر الدبيبة القرار رقم 243 لسنة 2023 القاضي بتسمية أحمد علي خليل عيسى رئيسا للجهاز الوطني للقوى المساندة.