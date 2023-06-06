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ليبيا.. وزارة الاقتصاد والتجارة تحظر استيراد البضائع المخالفة للآداب العامة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.

ونص القرار في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني.

فيما نص القرار في مادته الثانية على أن تتولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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