“المنفي” والسفير السوداني يبحثان الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في السودان

الوطن| رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير السوداني لدى ليبيا “إبراهيم محمد أحمد“.

وقدم السفير السوداني لدى ليبيا، إحاطةً إلى المنفي عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق.

وأشاد أحمد بكلمة الرئيس خلال القمة العربية الأخيرة المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي أشاد فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها.