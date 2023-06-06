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“المنفي” والسفير السوداني يبحثان الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في السودان

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير السوداني لدى ليبياإبراهيم محمد أحمد“.

وقدم السفير السوداني لدى ليبيا، إحاطةً إلى المنفي عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق.

وأشاد أحمد بكلمة الرئيس خلال القمة العربية الأخيرة المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي أشاد فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها.

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الوطن الليبية

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