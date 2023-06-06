السفير السوداني يقدم إحاطة للمنفي عن أحداث الخرطوم

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير السوداني لدى ليبيا “إبراهيم محمد أحمد”.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي، على فيسبوك، في بيان أن “السفير السوداني لدى ليبيا، قدم إحاطةً إلى المنفي عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع البيان، أن السفير تعرض كذلك لمسألة “الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق”.

وأشاد السفير بـ “كلمة المنفي خلال القمة العربية الأخيرة المُنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ والتي أشاد خلالها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها”.