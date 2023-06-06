“القطراني” يجري زيارة لديوان وزارة العدل في بنغازي

الوطن| رصد

اجرى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، برفقة صحبة معالي وزير العدل خالد مسعود المدير جولة في ديوان وزارة العدل بمدينة بنغازي؛ للإطلاع على سير العملفي إدارات ومكاتب الوزارة .

واثنى القطراني خلال جولته على الجهود المبذولة من قبل الوزارة، مؤكدًا على دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارةالعدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين، مشددًا على دورها في دعم واسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته وبما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصلفي القضايا المنظورة أمام المحاكم.

من جانبه أشاد وزير العدل بالزيارة، مثنيًا على الدور الحيوي لرئاسة مجلس الوزراء في دعم المنظومة العدلية وأهمية الارتقاء بالعمل بمايحقق تذليل الصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الخطط والبرامج التى تدفع بدور الوزارة في دعم المنظومة العدلية.