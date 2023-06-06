همومة: كل المعرقلين لمخرجات «بوزنيقة» تحركهم رغبات ذاتية

علق عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الاستشاري، أحمد همومة، على تأخر التوقيع الرسمي على مخرجات “بوزنيقة”.

وقال همومة، في تصريح صحفي، إن “من أهم أسباب تأخر التوقيع هو عدم توافق هذه المخرجات مع رغبات المعرقلين لهذا المسار وذلك من الطرفين”.

وأضاف أن “الرافضون من المجلسين يستندون إلى حجة أن هذه اللجنة هي نتاج التعديل الدستوري 13 وهم غير معترفين به”.

وتابع، أن “بعض القوى التي تحمل السلاح في الغرب الليبي ترى أن هذه القوانين تكرس لحكم دكتاتورية جديدة لأنها لم تقص العسكريين”.

وأردف أن “كل هؤلاء المعرقلين تحركهم رغبات ذاتية قد تتوافق مع مصالح القوى الأجنبية التي ترى في بقاء الوضع على ما هو عليه في صالحها لأنها لن تستطع أن تحقق أهدافها في ظل قيام الدولة”.

وختم موضحًا أنه “يبقى مصير هذه المخرجات رهين بإرادة المجتمع الدولي إن صدقت إرادته تجاه الشعب الليبي”.