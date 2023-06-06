ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يقدم إحاطة للكوني عن عمله في الجنوب

طرابلس 06 يونيو 2023 (وال)- قدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا مارك اندريه فرانش الثلاثاء، إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، حول مع ماتم إنجازه من برامج عمل في مناطق الجنوب طيلة السنوات الماضية، وذلك بمناسبة انتهاء عمله في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ فقد أشاد المسؤو الأممي، بالدعم الذي حظي به من قبل المجلس لتنفيذ المهام الموكلة له في ليبيا.

بدوره، تقدم الكوني بالشكر لممثل برنامج الأمم المتحدة على الجهود التي بذلها لتنفيذ برامجها في مناطق الجنوب، خلال فترة عمله بليبيا، متمنيًا له التوفيق في المهام التي ستسند له مستقبلا وفقًا للمكتب الإعلامي. (وال)

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