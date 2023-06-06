السفير السوداني لدى ليبيا يقدم إحاطة لـ”المنفي” عن تطورات الأحداث في بلاده

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد، بمقر ديوان المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير السوداني قدم إحاطةً إلى المنفي، عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة.

كما استعرض السفير السوداني الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان.

وأشاد السفير السوداني خلال اللقاء بكلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مدينة جدة السعودية، والتي أشاد فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها.

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