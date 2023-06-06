ليبيا الان

السفير السوداني لدى ليبيا يقدم إحاطة لـ”المنفي” عن تطورات الأحداث في بلاده

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد، بمقر ديوان المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير السوداني قدم إحاطةً إلى المنفي، عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة.

كما استعرض السفير السوداني الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان.

وأشاد السفير السوداني خلال اللقاء بكلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مدينة جدة السعودية، والتي أشاد فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها.

 

Trending

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية
Trending

ليبيا.. “دبيبة” يتابع إجراءات وزارة الحكم المحلي لبدء صرف مخصصات التنمية للبلديات

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك