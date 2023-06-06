“أبو زريبة” يبحث تطوير الخدمات الأمنية في “سرت”

الوطن| رصد

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا مع مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة بمدينة سرت.

وناقش اللقاء، تطوير الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمدينة، وعدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير وتحسين خدماتالأمن والحفاظ على النظام والاستقرار العام في البلاد.

واستمع أبوزريبة لشروحٍ وافية حول المشاكل والمعوقات التي تُواجه سيّر عمل الإدارات والمكاتب، وإيجاد حلول مناسبة لها.

وأكد وزير الداخلية على أهمية تطوير الخدمات الأمنية وتحسينها لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة بينهم وبين الأجهزة الأمنية.

واصدر أبوزريبة تعليماته بتشكيل لجنة تسويات، ولجنة تسوية أوضاع للمُوظفين بالوزارة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستَعمل جاهدة على تطويروتحسين خدماتها الأمنية وَبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية المُتعلقة بهَا.

واختتم وزير الداخلية الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير لجهود مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، ومؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريقوالتعاون المُشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور في خدمة الوطن والمُواطنين.