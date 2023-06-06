أبوزريبة يجتمع مع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية

كُرم وزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” من قبل الإدارة العامة للتدريب في المنطقة الشرقية تقديرا على مجهوداته ودعمه للإدارة في إنشاء وفتح مكتبة مركزية حديثة بالمنطقة الشرقية تابعة لها، والتي تعتبر الأولى من نوعه.

ونشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية عبر فيسبوك أن “أبوزريبة”،التقى بمدير فرع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية العميد “خميس الوَازن” بديوان الوزارة في بنغازي.

وأضاف أنه تم خلال عقد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز قدرات رجال الأمن في مختلف المجالات بالإضافة إلى اِستعراض البرامج التدريبّية المقدمة حاليًا والتي ستقدم خلال القيام الدورات لاحقًا، وَالتحديات التي تُواجه تطوير قُدرات رجال الأمن فِي ظل التغيرات السريعة فِي البيئة الأمنية.

من جهته أكد الوزير على أهمية توفير التدريب المناسب لرجال الأمن لِتحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة وعلى أهمية توفير برامج تدريبية مستمرة لتحديث المعارف والمهارات الخاصة برجال الأمن، وذلك لضمان تقدِّيم أفضل الخدمات الأمنية للمجتمع.