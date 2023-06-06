“الزادمة” يفتتح مصرف التجارة والتنمية في سبها اليوم

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة” مصرف التجارة والتنمية بمدينة سبها اليوم الثلاثاء.

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية سبها ومدير مديرية أمن سبها ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء ومشائخ مدينة سبها كما حضر حفل الافتتاح مدير مصرف ليبيا المركزي فرع سبها ومدير ادارة الرقابة على المصارف بالمنطقة الجنوبية ومدير مصرف التجارة والتنمية ومدراء الإدارات و عدداً من مدراء المصارف التجارية وعددا من مدراء القطاعات والاجهزة والشركات ببلدية سبها.

ورحب مدير مصرف التجارة والتنمية بنائب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مؤكداً بأن حضوره بمناسبة افتتاح المصرف يعد تشريفاً ودافعاً لكافة العاملين بالمصرف لبدل الجهد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاع المصرفي ببلدية سبها معبراً عن شكره وتقديره لما تقوم به الحكومة الليبية من جهود خدمية لمدينة سبها خاصة ومدن ومناطق الجنوب عامة.