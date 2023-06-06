الكوني يطلع على إنجازات الأمم المتحدة الإنمائية في الجنوب خلال السنوات الماضية 

ستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لدى ليبيا مارك اندريه فرانش، الذي قدم إحاطة حول ما تم إنجازه من برامج العمل في مناطق الجنوب طيلة السنوات الماضية، وذلك بمناسبة انتهاء عمله في ليبيا.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته بفيسبوك، فقد أشاد مارك، بالدعم الذي حظي به من قبل المجلس الرئاسي لتنفيذ المهام الموكلة له في ليبيا.

بدوره تقدم الكوني بالشكر لممثل برنامج الأمم المتحدة على الجهود التي بذلها لتنفيذ برامجها في مناطق الجنوب، خلال فترة عمله بليبيا، متمنيا له التوفيق في المهام التي ستسند له مستقبلا.