يتبع مجلس الوزراء.. الدبيبة يقرر تأسيس مجموعة مسلحة بأسم الجهاز الوطني للقوى المساندة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأسيس جهاز جديد باسم “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، تكون مهمته حماية شرعية الدولة ومساندة الجيش في تأمين الحدود ودعم وزارة الداخلية لحماية المقار السيادية.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، “تقرر ‏إنشاء جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس”.

وأضاف البيان، “‏يتولى الجهاز المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير/ شباط، ‏حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، ‏مساندة الجيش وفق ما تطلبه الضرورة و‏مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية”.

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