بوشعالة: توقيع “صالح” و”المشري” على القوانين الانتخابية إجراء شكلي

قال عضو مجلس الدولة إبراهيم بوشعالة في تصريحاتٍ صحفية: نشكك في إمكانية تطبيق ما توافقت عليه لجنة 6+6 بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية وترشح العسكريين.

وبين أن توقيع لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية هو الملزم، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري توقيعهما هو شكلي فقط.

وأشار بوشعالة أن على الجميع احترام أي حكم سيصدر عن القضاء فيما يتعلق بالطعن المقدم ضد التعديل الدستوري الثالث عشر سواء كان بقبوله أو رفضه.